Fiorentina, entusiasmo alle stelle: gli abbonamenti parlano chiaro

Per dare un'idea, l'anno scorso dopo un giorno a c'erano stati 3000 rinnovi, due anni fa 1500. L'obiettivo è arrivare ai 12mila abbonati della scorsa stagione. Già nel primo pomeriggio di ieri sono spuntate le prime code nei Fiorentina Point nei pressi dello stadio. Nonostante le tante incertezze sul futuro della squadra, il popolo viola ha risposto presente, sintomo di come l'entusiasmo in città non si sia spento. La prossima settimana comincia il ritiro e il Viola Park aprirà i battenti per alcuni allenamenti a porte aperte (il primo martedì 15 luglio, poi nella prima settimana via libera anche per il 16, 18, 19 e 20, giorno del test contro la Primavera).