Fiorentina, “effetto Pioli”: numeri da record per gli abbonamenti

L’entusiasmo per la nuova Fiorentina di Stefano Pioli è palpabile e si riflette nei numeri della campagna abbonamenti, che sta facendo registrare risultati sorprendenti. In appena dodici giorni, il club viola ha già superato l’incasso totale della scorsa stagione, raggiungendo quota 4,5 milioni di euro, un traguardo che l’anno scorso era stato raggiunto solo dopo un mese e mezzo. Gli abbonamenti venduti sono già quasi 11.000, nonostante la fase di vendita libera non sia ancora iniziata.

La Fiorentina prevede di fermare la vendita degli abbonamenti una volta raggiunta la soglia dei 13.500, per riservare circa 10.000 biglietti alla vendita singola per ogni partita. Il tutto per mantenere un equilibrio nella capienza dello stadio Franchi, che può ospitare circa 23.000 spettatori. La disponibilità dei biglietti varierà in base alla rilevanza e al rischio delle partite, con una maggiore disponibilità per sfide meno "calde", come quella con il Verona, rispetto a match di cartello come quello con la Juventus.