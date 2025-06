Fiorentina, ecco la cifra per Bennacer. CorSport: “Decide Allegri”

A meno che Massimiliano Allegri non si impunti per farlo restare, la Fiorentina può portarlo a casa per quindici milioni di euro. Che poi era la somma pattuita con il Marsiglia per il diritto di riscatto (non esercitato). Per il momento arriva Fazzini, poi si vedrà. Il centrocampo è destinato ad essere rinforzato ancora.