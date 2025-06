Fiorentina, ecco “Fagiodric”: il piano di Pioli per l’ex Juventus

Nicolò Fagioli sarà il perno del centrocampo della nuova Fiorentina di Pioli, schierata nel 4-2-3-1: non più adattato da regista o da interno, ma centrocampista totale. Le sue qualità tecniche e la visione di gioco lo rendono perfetto per uno dei due posti centrali, all’interno di un sistema che valorizza la sua intelligenza tattica. Parte delle difficoltà iniziali nella sua prima mezza stagione in viola sono state legate al continuo cambiamento del modulo, che non gli ha mai permesso di esprimersi al meglio.