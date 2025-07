Fiorentina e una squadra che va sfoltita: parte il lavoro di Pradè e Goretti

In questo primo scorcio di estate la Fiorentina ha riscattato Gosens, acquistato Gudmundsson e Fagioli, inserito Dzeko, Fazzini e Viti. Quasi 50 milioni spesi.

Ma da oggi gli uomini mercato viola Daniele Pradè e Roberto Goretti, che restano in trepidante attesa di conoscere il futuro del bomber Moise Kean, per il quale nessuno ha ancora pagato la clausola di 52 milioni, sono impegnati in un lavoro ancora più faticoso.