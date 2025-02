Fiorentina e la Conference: una doppia incognita per gli ottavi di finale

La prossima settimana sarà cruciale per la Fiorentina in ottica Conference League, non tanto per le partite in campo, quanto per definire il percorso che attende i viola. Due sfide degli spareggi per gli ottavi meritano particolare attenzione: il Vikingur Reykjavik ha sorprendentemente battuto il Panathinaikos 2-1, lasciando aperta la qualificazione, mentre il Borac Banja Luka ha vinto contro l'Olimpija Ljubljana nel recupero, dopo aver fallito un rigore con gli avversari in inferiorità numerica. Entrambi i match di ritorno saranno decisivi per determinare i prossimi avversari.