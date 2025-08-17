Fiorentina e il vice Kean, CorSport: “Una strategia economica e una ambiziosa”

Dopo il rifiuto di Beltrán al trasferimento al Flamengo, l’argentino ha saltato tutte le amichevoli estive della Fiorentina: a Nottingham contro il Nottingham Forest, a Manchester contro lo United e nell’incontro con la Japan University, non venendo neanche inserito nella lista ufficiale. La situazione lo rende una sorta di “separato in casa”, pur senza ufficialità, e rappresenta un ostacolo al rafforzamento dell’attacco da parte della società.

Per rinforzare il reparto offensivo, la Fiorentina ha individuato due strategie: una più economica, con alternative come Shpendi del Cesena e Siwe del Guingamp, e una più ambiziosa, con nomi di maggiore spessore come Ioannidis e Piccoli. Entrambe le strade, però, dipendono dalla partenza di Beltrán, che sbloccherebbe le operazioni e permetterebbe a Pioli di completare l’attacco.