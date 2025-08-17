Fiorentina e il vice Kean, CorSport: “Una strategia economica e una ambiziosa”

Dopo il rifiuto di Beltrán al trasferimento al Flamengo, l’argentino ha saltato tutte le amichevoli estive della Fiorentina: a Nottingham contro il Nottingham Forest, a Manchester contro lo United e nell’incontro con la Japan University, non venendo neanche inserito nella lista ufficiale. La situazione lo rende una sorta di “separato in casa”, pur senza ufficialità, e rappresenta un ostacolo al rafforzamento dell’attacco da parte della società.
La Fiorentina lavora per il vice Kean
Per rinforzare il reparto offensivo, la Fiorentina ha individuato due strategie: una più economica, con alternative come Shpendi del Cesena e Siwe del Guingamp, e una più ambiziosa, con nomi di maggiore spessore come Ioannidis e Piccoli. Entrambe le strade, però, dipendono dalla partenza di Beltrán, che sbloccherebbe le operazioni e permetterebbe a Pioli di completare l’attacco.
La cessione di Beltrán resta quindi la chiave di volta per l’intera strategia di mercato offensiva. L’unico interlocutore in grado di convincere il giocatore al trasferimento rimane il River Plate, aprendo la possibilità di sbloccare la situazione e liberare risorse per nuovi innesti. Lo scrive il Corriere dello Sport.
