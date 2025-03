Fiorentina, è il mese del 666: saranno delle sfide infernali

Dopo la sosta, il 30 marzo ci sarà il match casalingo contro l’Atalanta, seguito dalla trasferta contro il Milan nel weekend del 5-6 aprile. Sei gare cruciali per definire le ambizioni della Fiorentina sia in Serie A che in Europa. Molto dipenderà dai risultati ottenuti in questo mese di fuoco, che potrebbe rendere aprile ancora più impegnativo e determinante. Lo scrive la Nazione.