Fiorentina e il feeling con le big. Si ripeterà anche a Napoli?

Oggi pomeriggio la Fiorentina di mister Palladino è impegnata al Maradona contro un Napoli in piena corsa per lo scudetto. Per la squadra di Conte non sono ammessi passi falsi. la pressione sui partenopei sarà quindi enorme. Tutto ciò potrebbe essere un'arma a favore della Fiorentina che, in stagione, si è mostrata sempre a proprio agio nelle sfide contro le big; il Napoli infatti è l'unica big ad ora a non aver ancora perso punti con i viola.