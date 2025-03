Fiorentina e Atalanta in campo per Mondonico: è la sua partita

Sarà la partita di Mondonico, per ovvi motivi

Fiorentina-Atalanta è la partita di Emiliano Mondonico, indimenticato allenatore viola e nerazzurro, che per il club toscano non ha mai nascosto la sua profonda simpatia (aveva la tessera del Viola Club Settebello).

Proprio a Firenze nel 2004 ottenne la promozione in Serie A, la quinta della sua carriera, motivo per cui i fiorentini lo ricorderanno sempre come il tecnico che li riportò nell’Olimpo del calcio dopo il fallimento. Ma Mondonico si legò indissolubilmente anche ai bergamaschi, dei quali fu attaccante nella stagione 1971-1972, e poi allenatore dal 1987 al 1990 e dal 1994 al 1998.