Fiorentina, dubbi su Dodò? CorSport: “Rinnovo congelato e non si sa perché”

Dodò è uno dei protagonisti del rilancio della Fiorentina, grazie al suo carisma e alla sua energia che hanno trascinato la squadra, rafforzando l’unità del gruppo. Il terzino brasiliano crede fermamente nelle potenzialità della squadra e, solo un mese fa, ha parlato apertamente della possibilità di qualificarsi in Champions League. La sua determinazione e il suo spirito positivo hanno avuto un impatto significativo, come dimostrato anche nella recente vittoria contro la Juventus.

Dal punto di vista dei numeri, Dodo è un vero stakanovista: con 37 presenze e 3110 minuti giocati, è il calciatore più impiegato della Fiorentina, superando persino il portiere De Gea. Sempre titolare in campionato, eccetto una partita per squalifica, il brasiliano è anche tra i giocatori di movimento più utilizzati della Serie A. Questi dati confermano il suo ruolo di primo piano nella squadra e la fiducia che l’allenatore ripone in lui.