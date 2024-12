Otto vittorie consecutive, 28 punti conquistati su 30 a disposizione nelle ultime 10 partite per una Fiorentina da sogno. Adesso però, subito testa ai prossimi impegni; prima il LASK in Conference per archiviare il passaggio nelle prime otto, e dopo la trasferta di Bologna contro l'ex tecnico viola Vincenzo Italiano. Lo riporta La Repubblica.