Fiorentina, contro il Celje la svolta mentale. E’ finito il tempo dei calcoli

E' finito il tempo dei calcoli. Adesso, per dimostrare di voler alzare il livello, è necessaria una svolta mentale . Ne è consapevole Raffaele Palladino che, questa sera, dovrà affrontare il Celje , una squadra che si gioca un sogno e che crede di poter ribaltare le sorti della partita. E l'andata ha dimostrato come niente si possa dare per scontare, ma tutto vada conquistato.

Come riporta La Repubblica la Fiorentina vedrà scendere in campo, in quel 3-5-2 in cui i giocatori hanno trovato sicurezza, i titolari. Dunque De Gea tra i pali, la difesa composta da Pongracic, Comuzzo e Ranieri, il centrocampo con Cataldi in regia, Mandragora e Fagioli insieme a Folorunsho a destra e Parisi a sinistra. In attacco spazio a Gudmundsson e Kean. Assenze forzate a parte, Palladino recupera Gosens, un giocatore importante per questa Fiorentina. Nessun calcolo, come giusto che sia quando ci si gioca l’accesso alle semifinali e l’obiettivo deve essere quello di arrivare in fondo.