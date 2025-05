Fiorentina, Conference al Mapei Stadium. In attesa del Franchi…

La Fiorentina si prepara alla prossima Conference League 2025-26 con alcune importanti novità logistiche. I playoff si giocheranno il 21 e il 28 agosto e, per favorire i lavori di ristrutturazione allo stadio Franchi, la società viola ha chiesto di disputare i primi due turni di campionato in trasferta. Questo renderà probabile anche una sede alternativa per la gara casalinga dei playoff europei, con il Mapei Stadium di Reggio Emilia come opzione più concreta, anche se ufficialmente il Franchi è ancora indicato come sede.