Fiorentina, Comune e UEFA: oggi l’incontro. Franchi in corsa per EURO 2032

I documenti ufficiali rivelano ulteriori dettagli sul progetto. Il pubblico accederà da viale Paoli e potrà assistere alle partite da una tribuna metallica lunga 50 metri, smontata e ricollocata dal Padovani. Sul lato opposto sorgeranno le panchine tecniche, nei pressi della palestra che in futuro sostituirà quella sotto il Franchi, destinata alla demolizione. A inizio luglio è stato approvato anche il primo stralcio del progetto per il nuovo Padovani, che prevede l’allestimento del cantiere e la demolizione delle strutture esistenti, con una nuova tribuna coperta e spazi per atleti, pubblico e stampa.

L’intera area sportiva di Campo di Marte è dunque al centro di un ampio piano di trasformazione, che includerà anche una nuova piscina in sostituzione di quella attuale, in vista della chiusura del Franchi prevista per giugno 2026. Intanto oggi, a Palazzo Vecchio, si tiene un incontro tra Comune, Figc, Uefa e Fiorentina nell’ambito della candidatura italiana per ospitare Euro 2032. Firenze è tra le undici città italiane in lizza per accogliere l’evento, in attesa della selezione finale prevista per ottobre 2026. Lo riporta il Corriere Fiorentino.