Fiorentina, Colpani costa troppo. CorSport: “Stesso discorso vale per Folorunsho”

Il futuro della Fiorentina passa dai risultati sul campo: la qualificazione alle coppe europee sarà la discriminante principale per definire la strategia di mercato. Il club ha già tracciato alcune linee guida per la prossima stagione, ma l’effettiva applicazione dipenderà dal verdetto finale del campionato. In caso di qualificazione, scatteranno alcuni obblighi di riscatto, come per Fagioli, il cui acquisto a 13,5 milioni è già stato approvato dagli Stati Uniti ma resta subordinato all’Europa. Per Gosens, invece, l’obbligo è già scattato per il raggiungimento del 60% di presenze. Situazione opposta per Zaniolo, il cui rendimento deludente porterà al ritorno al Galatasaray.