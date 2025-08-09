Fiorentina, chi in campo contro lo United? Dzeko in ritardo, suggestione Sohm

In porta spazio a David De Gea, pronto a vivere un match dal sapore speciale nel suo ritorno all’Old Trafford. Davanti a lui il terzetto difensivo formato da Comuzzo, Pongracic e Ranieri. Sulle corsie esterne agiranno Dodò a destra e Robin Gosens a sinistra, chiamati a garantire spinta e copertura.