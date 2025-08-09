La Fiorentina si prepara alla sfida di prestigio contro il Manchester United con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita iniziato nelle ultime amichevoli estive. Secondo la Repubblica, Stefano Pioli dovrebbe puntare su un undici (3-4-2-1) molto simile a quello visto contro il Nottingham Forest, confermando gran parte delle scelte recenti.
news viola
Fiorentina, chi in campo contro lo United? Dzeko in ritardo, suggestione Sohm
In porta spazio a David De Gea, pronto a vivere un match dal sapore speciale nel suo ritorno all’Old Trafford. Davanti a lui il terzetto difensivo formato da Comuzzo, Pongracic e Ranieri. Sulle corsie esterne agiranno Dodò a destra e Robin Gosens a sinistra, chiamati a garantire spinta e copertura.
In mezzo al campo fiducia alla coppia Fagioli–Ndour, con la possibilità di vedere all’opera a gara in corso anche il nuovo arrivato Simon Sohm, che Pioli vuole testare in un contesto di alto livello.
Sulla trequarti, due maglie sembrano già assegnate: Moise Kean (prima punta) e Albert Gudmundsson. Più aperta la scelta per la terza posizione, dove il tecnico valuta l’impiego di Fazzini o Richardson al posto di un Edin Dzeko ancora in ritardo di condizione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA