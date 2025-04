Fiorentina-Celje, la probabile formazione: niente turnover, Palladino schiera i big

Se all'andata Raffaele Palladino aveva optato per una formazione rimaneggiata con molti cambi, questa sera non ci sarà nessuno esperimento. La Fiorentina si gioca il passaggio in semifinale e non vuole commettere nessun errore. Un po' per necessità e un po' per cercare di dare continuità ai risultati, l'allenatore viola si prepara a mettere in campo tutti i titolari.