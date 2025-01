Per l'occasione i ragazzi di Palladino sfoggeranno anche la nuova maglia, che sarà presentata ufficialmente oggi: la quarta divisa della stagione, viola e nera, in collaborazione con LuisaViaRoma. Un'edizione ultra limitata, se si pensa che sono stati messi in vendita soltanto 1926 pezzi, numero non casuale che rimanda all'anno di fondazione della Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.