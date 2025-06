Fiorentina, “carta” processo per Gudmundsson: idea nuovo prestito

La Fiorentina si muove per il riscatto di Gudmundsson

La Fiorentina e il Genoa si incontreranno entro il 18 giugno per discutere del futuro di Albert Gudmundsson, in vista della scadenza del diritto di riscatto. I viola, che dovrebbero versare 17 milioni di euro, vogliono però rinegoziare l'accordo considerando anche il procedimento giudiziario ancora aperto in Islanda. Una possibile soluzione potrebbe essere un nuovo prestito, ma molto dipenderà dalla disponibilità del Genoa, che ha ricevuto l'interesse di altri club.