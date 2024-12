Fiorentina-Cagliari sarà sold-out. 21mila spettatori per il match delle 12:30

Il Milan ha ceduto il passo contro un’Atalanta in versione “Galacticos” mentre stasera il Napoli ospiterà la Lazio in un’altra sfida che delineerà al meglio la classifica. Contro il Cagliari di Nicola, cinque punti nelle ultime tre sfide, servirà la miglior Fiorentina possibile. Quella concentrata, determinata e lucida dell’ultimo periodo. Eccezion fatta per la gara di pochi giorni fa contro l’Empoli, in Coppa Italia. Ma era una partita tutt’altro che semplice da preparare e da giocare, per stessa ammissione dei viola. L’auspicio di Palladino è che già contro i sardi si possa riprendere a spingere sull’acceleratore. Perché quanto costruito con pazienza e sacrificio, finora, funga da base per la crescita futura di un gruppo che ci crede, che sogna in qualcosa di grande. Lo riporta Repubblica.