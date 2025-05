Fiorentina-Boreale: un accordo per il futuro e per Edoardo Bove

Quella stessa sera, all’Olimpico, lo attende un’altra emozione forte: il ritorno da ex contro la Roma, squadra che lo ha cresciuto e che ora si prepara a rendergli omaggio. Bove, pur non giocando da titolare, rimane vicino ai compagni, come dimostrato anche durante la trasferta europea di Siviglia, e guarda avanti con spirito positivo. Il suo approccio alla vita e al calcio è cambiato: la malattia lo ha costretto a confrontarsi con l’ignoto, ma ne è uscito più consapevole e maturo, pronto a restituire ciò che ha ricevuto, soprattutto ai più piccoli che oggi lo vedono come un esempio.