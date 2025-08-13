Fiorentina, boom social: raggiunti 95 milioni di account

Grandi numeri per i social della Fiorentina
La Fiorentina ha fatto il pieno di visibilità durante la preparazione estiva in Inghilterra, registrando numeri da record sui propri canali digitali. In totale sono stati raggiunti oltre 95,5 milioni di account: 65,2 su Instagram, 24 su Facebook e 6,3 su TikTok.
A questi si aggiungono le performance su X, con una media di 644.000 visualizzazioni settimanali. Crescono anche le community: su Facebook, la pagina ufficiale ha toccato quota 2,3 milioni di follower, mentre su Tik Tok i follower sono saliti a 1,2 milioni.