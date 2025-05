Fiorentina-Bologna può segnare la stagione. E Palladino è pieno di assenze

La partita con il Bologna, fresco vincitore della Coppa Italia, rappresenta uno snodo decisivo per la stagione della Fiorentina. Palladino sa bene quanto inciderebbe avere o meno i suoi due attaccanti principali, ma anche in caso di recupero non potrebbe contarci al 100%. Per questo il tecnico sta preparando una formazione d’emergenza, con Colpani nel ruolo di trequartista e uno tra i giovani Caprini o Rubino come punta centrale, data l’assenza forzata di Beltran e Zaniolo per squalifica.