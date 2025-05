Fiorentina-Bologna: al Franchi non sarà sold-out. Il punto sugli spettatori

La Nazione riporta oggi un aggiornamento sugli spettatori presenti domani al Franchi per Fiorentina-Bologna. Come scrive il quotidiano, alla fine non sarà sold out il Franchi, ma per l'ultima della stagione la cornice di Fiorentina-Bologna sarà di tutto rispetto. C'è attesa soprattutto per capire come gli oltre 20.000 del Franchi accoglieranno l'ex Vincenzo Italiano. Serata che si annuncia piena di significati. La gara d'andata ha lasciato scorie nel rapporto tra l'allenatore e la Fiorentina, intesa anche come società. In tanti si sono segnati la data della gara di ritorno e non è da escludere che qualcuno nel Parterre di Tribuna (tante le 'battaglie' verbali anche da tecnico gigliato) abbia qualcosa da dirgli. A livello di tifo organizzato non è stata concordata una linea comune. Di certo gli ultras sono più interessati al momento della Fiorentina.