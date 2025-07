Fiorentina bloccata dagli esuberi, Repubblica: “Zero offerte per Barak e Ikonè”

Repubblica sugli esuberi

Redazione VN 24 luglio 2025 (modifica il 24 luglio 2025 | 09:58)

Dopo un avvio di mercato vivace con gli arrivi di Dzeko, Fazzini e Viti, la Fiorentina ha rallentato il ritmo per entrare in una fase di riflessione. Stefano Pioli ha chiesto tempo per valutare di persona la rosa a disposizione, rinviando le principali mosse di mercato alla seconda settimana di agosto, dopo la tournée in Inghilterra. Tuttavia, alcune lacune restano evidenti: serviranno un nuovo attaccante e un esterno destro per alternarsi con Dodò. In quest’ottica, il nome di Alessandro Zanoli, terzino del Napoli e già nel mirino da tempo, torna a essere attenzionato.

Zanoli, classe 2000 con 87 presenze in Serie A e reduce da una buona stagione in prestito al Genoa, piace anche ad altri club, tra cui il Bologna di Vincenzo Italiano. La Fiorentina lo monitora, ma resta da capire se affonderà il colpo. Parallelamente, Pioli ha sottolineato la necessità di sfoltire una rosa troppo ampia: Ikoné e Barak sono tra i giocatori da piazzare, ma al momento non ci sono stati segnali concreti di interesse per loro.

Qualche movimento in uscita invece riguarda M’bala Nzola. Dopo i primi sondaggi del Genoa, il Pisa – neopromosso in Serie A – ha chiesto informazioni sulla punta. Nonostante il club toscano stia trattando Simeone, non è escluso che possa puntare su un doppio colpo offensivo, riaprendo così la possibilità di un’uscita per l’attaccante angolano anche in tempi brevi. Lo scrive Repubblica Firenze.