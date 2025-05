Fiorentina-Betis: tensione sugli spalti. La testimonianza del tifoso

Fiorentina-Betis è stata una gara molto tesa, non solo in campo ma anche sugli spalti. Tra i tifosi ci sono stati lanci di oggetti e feriti: otto in totale, di cui un paio più gravi. La partita era stata considerata rischiosa per l’ordine pubblico. La questura era corsa ai ripari con l'aumento degli agenti e infatti il pre e post partita si sono svolti nella tranquillità più totale.