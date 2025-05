Fiorentina-Betis, la probabile formazione: Kean verso il si, torna Comuzzo

Stasera al Benito Villamarin la Fiorentina si gioca moltissimo. Raffaele Palladino affronterà la sua prima semifinale europea, e lo farà con il suo consueto 3-5-2. I dubbi non sono moltissimi, tranne per quello che riguarda Moise Kean. In porta ci sarà ill solito De Gea. Davanti a lui, come sempre il giovedì sera, il trio Pongracic-Comuzzo-Ranieri, con Marì fuori dalla lista Uefa. A centrocampo data l'assenza di Dodò, Folorunsho agirà a destra. Nel mezzo ci si affida a Cataldi, Mandragora e Fagioli, chiamato a salire di colpi dopo le ultime prestazioni. A sinistra l'intoccabile Gosens. Il ballottaggio principale è proprio su Kean, secondo i principali quotidiani come La Nazione ed il Corriere Dello Sport il numero 20 è in vantaggio per una maglia da titolare su Beltran. Palladino dovrà prendere una decisione importante, ma come dichiarato da lui stesso: "Kean sta bene, ed è carico"