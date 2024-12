Fiorentina, batti Juventus e Napoli per rilanciarti in classifica. E il mercato…

La Fiorentina ha davanti due partite importanti per decidere la sua stagione

La settimana a cavallo tra il 2024 e il 2025 sarà cruciale per la Fiorentina , con due partite di altissimo livello contro Juventus e Napoli e l’avvio del mercato invernale. La squadra, reduce da alcune difficoltà tattiche e dall’assenza di Bove , ha bisogno di rinforzi immediati per mantenere il suo posto nelle zone alte della classifica.

Palladino ha reso chiaro che, per restare competitivi, servono innesti che possano adattarsi al modulo attuale o permettere nuove soluzioni tattiche. Ottenere almeno un risultato positivo contro Juve o Napoli potrebbe rilanciare le ambizioni Champions della Fiorentina, con il mercato pronto a offrire ulteriori strumenti per consolidare la squadra. Una settimana breve ma decisiva per il futuro viola. Lo riporta la Nazione.