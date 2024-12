Fiorentina attrezzata per rimanere in alto. Aspettando gennaio…

Questa Fiorentina è più attrezzata rispetto al passato per rimanere in alto

La Fiorentina si prepara all’ultima gara casalinga del 2024 al Franchi contro l’Udinese, con l’obiettivo di concludere l’anno così come lo aveva iniziato: con una vittoria davanti al proprio pubblico. Negli ultimi dodici mesi, molte cose sono cambiate, tra cui l’allenatore, la rosa e la gestione societaria, ma la squadra mantiene imbattibilità casalinga e una posizione di rilievo in classifica. La sfida di oggi è anche un’occasione per omaggiare Edoardo Bove, che torna allo stadio dopo il malore di dicembre, e per ritrovare l’equilibrio perso da quando il giocatore è fuori squadra.

Con la lotta per la zona Champions sempre più agguerrita, è cruciale ottenere punti contro un avversario più abbordabile come l’Udinese. Mister Palladino potrebbe operare cambiamenti tattici, dando spazio a Sottil sulla sinistra al posto di Beltran e valutando Pongracic o Martinez Quarta per sostituire Comuzzo in difesa. Kean, che non segna da un mese, guiderà l’attacco nel consueto 4-2-3-1, supportato da Gudmundsson e Colpani sulla trequarti.