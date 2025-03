Fiorentina-Atalanta, la probabile formazione: Palladino vince e non cambia

Torna il campionato per la Fiorentina di Raffaele Palladino. Alle 15.00 allo stadio Franchi, la squadra di Rocco Commisso affronta l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. L'allievo contro il maestro, due rivalità a confronto che si giocano 3 punti pesantissimi per la classifica. In ballo c'è un posto nell'Europa che conta, ma non solo.