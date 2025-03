Fiorentina, adesso è il momento di mostrare le tue reali ambizioni

Come riporta La Repubblica, giovedì c'è la Conference, poi in campionato 4 big match; Napoli, Juventus, Atalanta e Milan; e se la Fiorentina ha realmente della ambizioni questo è il momento per dimostrarlo. Ieri sono arrivati i tre punti ma adesso servo uno scatto definitivo: il rientro lampo di Gudmundsson è un ottimo segnale, ma adesso più che mai serve che i leader dello spogliatoio si facciano sentire e tutta la squadra deve alzare il proprio livello per uscire definitivamente da una crisi che può rovinare gli obiettivi stagionali.