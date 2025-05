Fiorentina, adesso 9 punti. Palladino non ha alternative

La Fiorentina si prepara ad affrontare le ultime tre gare della stagione con un obiettivo chiaro: conquistare nove punti contro Venezia, Bologna e Udinese per alimentare la speranza di tornare in Europa. Anche se il destino non è completamente nelle proprie mani, la squadra di Palladino non ha alternative: deve vincere, a partire dalla sfida odierna in Laguna, dove sarà sostenuta da 700 tifosi, segnale forte di fiducia e attaccamento alla squadra.