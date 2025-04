Fiorentina, a Cagliari come al Bernabeu. La ricetta per non steccare

Su Repubblica troviamo un commento verso la partita di Cagliari: il quotidiano invita a non caricare troppo la trasferta perché i precedenti non portano bene, anche tornando a tanti anni fa. La Fiorentina sì si gioca tanto, ma non tutto, profilo basso. Se i viola perdono dicono addio alle coppe europee Conference compresa, ma anche un pari può complicare le cose perché con cinque squadre davanti e il Milan alle spalle non è niente facile. Non andare in Europa con questa squadra sarebbe oggettivamente un delitto.