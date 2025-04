Fiorentina, 1.300 tifosi volano in Slovenia: si sogna la terza finale europea

Saranno 1.300 i tifosi della Fiorentina presenti domani sera allo Z’dezele Stadium di Celje per sostenere la squadra nella sfida di Conference League. Lo stadio sloveno, sold out da giorni, ha aperto una sezione solitamente chiusa per accogliere l’elevata richiesta, portando il totale degli spettatori a quasi 13.000. La passione dei tifosi viola non conosce confini: dopo i 2.002 presenti sabato scorso a San Siro contro il Milan, un altro consistente gruppo si prepara a sostenere la squadra in trasferta.