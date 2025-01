Finalmente il vero Gudmundsson? Albert, Palladino ha bisogno di te

Da ottobre, Gudmundsson ha giocato sporadicamente, tornando solo il 4 dicembre in Coppa Italia contro l'Empoli e collezionando pochi minuti e prestazioni sottotono in campionato. Palladino, pur sottolineando i suoi problemi fisici, confida di recuperarlo gradualmente e sfruttarne il potenziale. Il tecnico, prudente per il match contro il Monza, lo considera disponibile ma non ancora al massimo della forma.