Finalmente Edin Dzeko: Stefano Pioli decisivo per il suo arrivo a Firenze

Dzeko arriva con un curriculum impressionante: 439 gol segnati tra club e Nazionale e un'esperienza accumulata nei maggiori campionati europei. A 39 anni, ha scelto di tornare in Italia con l'obiettivo personale di raggiungere le 1.000 presenze in carriera, traguardo vicino (gli mancano solo 22 partite). È un giocatore duttile, capace di ricoprire più ruoli offensivi, e il suo arrivo fornisce a Pioli un’arma tattica di enorme valore. Il tecnico, che ha avuto un ruolo decisivo nel convincerlo, potrà impiegarlo accanto o al posto di Kean, sfruttandone intelligenza calcistica e visione di gioco.

Nelle sue prime parole da viola, Dzeko ha espresso grande entusiasmo per il nuovo capitolo della sua carriera, elogiando sia la Fiorentina che le strutture del Viola Park, che ha definito “bellissimo” e dove ha detto di voler trascorrere il suo tempo anche fuori dagli allenamenti. Ha ringraziato il presidente Commisso e manifestato il desiderio di conoscere a fondo Firenze insieme alla sua famiglia. Il suo atteggiamento positivo e motivato lascia intravedere un impatto importante, non solo in campo ma anche nello spogliatoio. Lo scrive il Corriere dello Sport.