Ferrara: “Viola tra Dott. Jekyll e Mr Hyde. Empatia scarsa con Palladino”

"La Fiorentina a volte è cosi: inspiegabile. La ami, ti illudi, sogni, e lei ti frega, ci ricasca, ti lascia in terra a chiederti: perché? Dottor Jekyll & mister Hyde. Un tempo per uno. Ma voi avete capito perché questa squadra gioca più o meno solo mezz'ora? C'è un motivo fisico? O esistenziale, o contrattuale, chissà. (...) D'altra parte l'empatia tra Al Palladino e la squadra non è proprio il massimo della vita. Non ce ne voglia, è giovane e si farà, ma se lui dice «Voglio un approccio violento alla partita e dopo un soffio bum bum sei già sotto di due gol c'è qualcosa che non va. (...) Comunque è evidente che la Fiorentina può ribaltare tutto al ritorno (contro il Panathinaikos n.d.r.). Ma fare previsioni è davvero difficile".