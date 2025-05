Ferrara: “Palladino versione ChatGPT, ma evitiamo tragedie greche”

Esistono eroi come Robin Gosens, uno che ci credeva davvero, che ha dato l'anima e due gol per portare la sua squadra in semifinale. Oppure c'è De Gea, che con le sue manone ha evitato il peggio, ma non ha potuto nulla per evitare l'eliminazione. E poi ci sono gli eroi al contrario, come Nicolò Zaniolo, che in campo per quindici minuti non ha nemmeno toccato un pallone. Non è mai facile riuscire in un'impresa del genere. E per non parlare delle due giornate di squalifica ricevute per una bizza a tempo scaduto all'Olimpico.