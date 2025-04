Ferrara: “Palladino-Riera, rissa tra rapper. Ormai il dissing è sdoganato”

"Ci mancava solo che avessero un catenone d'oro intorno al collo e una bella canottiera traforata. Già. La sfida di ritorno dei quarti di Conference non è stata il massimo per l'immagine dei due allenatori coinvolti in un dissing che neanche due rapper alle prese con un rancore dichiarato, con concetti lontani da qualsiasi fair play e strette di mano mancate. Vabbè, trance agonistica, eccesso di adrenalina. Niente più. Eminem Riera doveva spingere i suoi all'impresa con una squadra da tredici milioni di euro, Jay-Z Palladino non poteva fallire la semifinale, con il suo spogliatoio da trecento milioni. (...) Mettiamoci anche che il calcio, in generale, spesso si dimentica di dare il buon esempio. Ma poi, diciamocelo, mica saranno queste polemiche il problema. I politici danno per caso il buon esempio? Qualcuno che cerca di volare un po' più in alto c'è, ma resta il fatto che il dissing è stato sdoganato a ogni livello e ci si chiede a chi i giovani debbano guardare per trovare esempi che li aiutino a invertire la rotta".