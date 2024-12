Ferrara: “Palladino-Italiano, la differenza è nello stile. Ecco la mia letterina”

Italiano, non proprio un signore

Una bella notizia è arrivata: la Conference non la vedremo più fino a marzo. Adesso la testa dovrà essere tutta al campionato, che è la cosa che ci interessa di più. Ovviamente, quando le squadre in Europa avranno un nome più conosciuto sarà tutto più intrigante. In settimana l'argomento più discusso, è stato l'esultanza di Italiano dopo la vittoria con la Fiorentina. Sicuramente la sua non è stata una lezione di stile, d'altra parte ognuno segue la sua strada. Diciamo che l'ex allenatore viola poteva pensarci di più, perché quello non era il momento adatto.