La Fiorentina porta in fondo senza soffrire la sua missione e si prepara cosi al ritorno in campionato, la terra su cui sta regalando sogni ai suoi tifosi. E poi... e poi finalmente Martinelli, un 2006 di grande prospettiva che finalmente ha trovato la sua occasione. C'è poco da dire. Palladino sta facendo un gran lavoro. Non saranno le parole sbagliate di un procuratore a rovinare il momento magico di questa Fiorentina.