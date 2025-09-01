Benedetto Ferrara, sulle pagine della Nazione, ha detto la sua sulla gara tra Torino e Fiorentina. Un pareggio non entusiasmante e il noto giornalista l'ha commentato così:
Ferrara: "Fiorentina, puoi e devi fare di più. Nicolussi sarà una bella sorpresa"
La Nazione
Ferrara: “Fiorentina, puoi e devi fare di più. Nicolussi sarà una bella sorpresa”
Il commento di Benedetto Ferrara
Lavori in corso. Questa volta centrocampo muscolare, un trequartista e il doppio centravanti. Pioli ci prova. E Kean non è più l'uomo solo al comando. Cambia la filosofia d'attacco. Inevitabile che il livello di confidenza tra Moise e Piccoli sia tutto da costruire. E che Gudmundsson debba riscoprire (da un pezzo) il meglio di sé. Ma il vero rebus è altrove, a centrocampo. Anche qui il tecnico sta lavorando per far quadrare il cerchio. Il collegamento tra la linea mediana e quella offensiva ancora soffre l'assenza di fluidità. Ovvio che serva pazienza, siamo alla seconda di campionato. Ma questo è talmente ovvio da sfiorare la noia. Tutti i giocatori di questa Fiorentina, che è una bella squadra, possono e devono fare di più. La partenza lenta in questo campionato ha una sua logica. L'arrivo di Nicolussi Caviglia può valere una bella sorpresa. Pioli ci lavorerà, mentre cerca di risolvere il puzzle per trovare un equilibrio vincente.
