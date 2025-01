Ferrara: “Dal patto della bistecca a quello del sushi. C’è bisogno di empatia”

"C'erano una volta Batistuta e Rui Costa. E c'era anche il patto della bistecca a cui seguì quello della ribollita. Cambia il calcio, cambiano le mode e allora ecco il patto dei sushi. Ok, normale che ogni tanto un gruppo di atleti si ritrovino fuori dal campo con il loro allenatore per mangiare, scherzare, fare due chiacchiere. Fa un po' sorridere che tutto questo poi ti renda più squadra, che ti porti risultati. Diciamo che probabilmente i super- professionisti hanno bisogno di riscoprirsi nella loro normalità di ragazzi per empatizzare tra compagni e capire cosa vuole di preciso da loro l'allenatore. Un giorno forse arriverà anche il patto del kebab, e quello di Just eat direttamente al Viola Park. Chissà. (...) Ora però la Lazio, e vediamo se il sushi ha funzionato. Dice che è meglio del Gatorade".