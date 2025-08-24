Fazzini per il presente e per il futuro: l’alternativa ideale a Gudmundsson

La Fiorentina punta anche su Fazzini

Redazione VN 24 agosto 2025 (modifica il 24 agosto 2025 | 10:22)

Jacopo Fazzini arriva alla Fiorentina con grande entusiasmo, consapevole di avere davanti una grande opportunità. Classe 2003, nato a Massa e cresciuto calcisticamente nell’Empoli, si distingue per corsa, intelligenza tattica, qualità tecnica e dinamismo, caratteristiche che lo rendono prezioso sia in fase offensiva che difensiva. La Fiorentina lo ha scelto per dare freschezza e profondità al centrocampo, puntando su un talento destinato a crescere rapidamente.

Fazzini ha maturato esperienza nelle giovanili dell’Empoli, vincendo il campionato d’Italia nel 2021 e debuttando in Serie A nel 2022-23. Lo scorso anno ha trovato continuità, collezionando minuti, gol e mostrando personalità anche contro avversari importanti. La sua duttilità gli permette di giocare come interno in un centrocampo a tre, trequartista di raccordo o regista arretrato, garantendo equilibrio e capacità di lettura del gioco.

Con Pioli, Fazzini può diventare un’arma tattica preziosa: capace di inserirsi tra le linee, partecipare alle transizioni rapide e sostenere il pressing alto che caratterizza la squadra. La sua corsa, aggressività e adattabilità lo rendono il vice ideale di Gudmundsson, pronto a fornire energia e imprevedibilità al centrocampo viola fin da subito. Lo scrive il Corriere dello Sport.