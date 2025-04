“Fare meglio dello scorso anno”. La Fiorentina punta forte sul suo obiettivo

Progressi concreti: dopo 33 giornate, i viola sono nella stessa posizione in classifica rispetto alla scorsa stagione, ma con 6 punti in più. Un miglioramento che testimonia una crescita, anche se la squadra è ancora fuori dall’Europa “che conta”. Per non vanificare il lavoro fatto, servirà un finale di stagione deciso, con più punti possibili per scalare la classifica, magari sorpassando la Roma, distante solo un punto.