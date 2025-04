Fagioli indagato, ma guarda avanti: la Fiorentina resta al suo fianco

Nicolò Fagioli di nuovo indagato per scommesse, ma resta concentrato sulla Fiorentina. Il club lo sostiene e punta al riscatto. Situazione diversa per Zaniolo.

Nicolò Fagioli torna nel mirino della Procura di Milano per presunte scommesse su piattaforme illegali e per il ruolo di collettore di puntate. Il centrocampista viola ha reagito via Instagram con una frase di Coelho sul vivere il presente, seguita da una foto con la squadra, concentrandosi sull’impegno odierno contro il Parma.

Fagioli, già squalificato sette mesi per vicende analoghe, rischia poco sul piano sportivo grazie al principio del ne bis in idem, a meno che non emergano nuovi elementi per un’omessa denuncia. Penalmente, potrebbe ricevere solo un’ammenda.