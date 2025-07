Fagioli, il punto fermo di Stefano Pioli: tra ruolo, ambizione e Nazionale

Dopo un inizio promettente al suo arrivo da Torino, Fagioli ha vissuto una seconda parte di stagione in calo. Tuttavia, ha totalizzato 21 presenze (15 in Serie A e 6 in Conference League), segnando 2 gol, tra cui quello decisivo nella rimonta a Udine che ha assicurato la qualificazione europea e la sua conferma automatica in rosa.