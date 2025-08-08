Fagioli il nuovo acquisto della Fiorentina. Pioli gli affida le chiavi del gioco

Fagioli è sicuramente l'acquisto più rilevante a centrocampo di questa Fiorentina che ha pagato 13,5 milioni per prenderlo dalla Juventus. E con Stefano Pioli Nicolò ha una grande centralità nel progetto tecnico-tattico andando a ricoprire un ruolo ad hoc: un po’ regista, un po’ incursore e con un occhio attento all'interdizione proprio per sopportare il tridente davanti e, soprattutto, non andare in inferiorità numerica nel confronto con il reparto di fronte.