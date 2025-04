Fagioli, debiti, minacce e criminalità: il “romanzo nero” delle scommesse illegali

Fagioli – secondo quanto riporta La Repubblica – avrebbe accumulato debiti scommettendo anche con nickname falsi su falli laterali, e sarebbe arrivato a pensare di cedere i propri diritti d’immagine per tentare di saldare i conti. Una spirale di disperazione, ansia e minacce che lo ha portato, in un messaggio disperato, a scrivere: "Non riesco più ad andare al campo felice... Ho fatto danni ma non so più gestirla. Se scoppia la bomba sono rovinato a vita"